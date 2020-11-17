Kocaeli'nde sis etkili oldu
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Kocaeli'nde sis etkili oldu

17.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:33
Kocaeli'nde sis etkili oldu

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D-100 Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D-100 Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

D100 Karayolu'nda etkili olan sis nedeni ile sürücüler, kaza yapmamak için yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. - KOCAELİ

Kocaeli'nde sis etkili oldu
Kocaeli'nde sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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