Basın Açıklaması (2021-3)

Eğitim-Öğretime Ara Verilmesi ve İdari İzin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.

Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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