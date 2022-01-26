Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, bir kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.