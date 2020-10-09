Koca: "Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak"
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Koca: "Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak"

09.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Aşı çalışmaları) Deneklerin özellikle baştan 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Aşı çalışmaları) Deneklerin özellikle baştan 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak. 2 ve 40 kişi olmak üzere toplam 44. Beş günlük zaman diliminde bütün tetkikleri yapıldıktan, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Sanırım bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. Yani muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak."

Koca: 'Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak'
Koca: 'Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak'
Koca: 'Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak'
Koca: 'Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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