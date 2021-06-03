KKTC Mersin Başkonsolosu Vali Doğan'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Mersin Başkonsolosu Vali Doğan'ı Ziyaret Etti

KKTC Mersin Başkonsolosu Vali Doğan'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtım Ofisi Koordinatörü Kazım Türkan'ı makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtım Ofisi Koordinatörü Kazım Türkan'ı makamında kabul etti.

03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen kabulde, pandemi, turizm ve genel konular üzerine bir süre sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğan, "Türkiye'nin daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu" ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Türkiye'nin vermiş olduğu desteklerden ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Mersin Başkonsolosu Vali Doğan'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 15:42:05. #1.13#

title