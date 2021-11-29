KKTC'de 23 Ocak'taki erken seçimde ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 23 Ocak 2022'de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı açıklandı.

YSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 79 bin 189 nüfuslu Lefkoşa 16, 62 bin 237 nüfuslu Gazimağusa 13, 53 bin 261 nüfuslu Girne 11, 25 bin 228 nüfuslu İskele 5, 17 bin 490 nüfuslu Güzelyurt 3 ve 8 bin 464 nüfuslu Lefke ilçesi 2 milletvekili çıkaracak.

Ülke genelinde nüfus 245 bin 869 olarak açıklandı, toplamda 50 milletvekili seçilecek.

Seçim takvimine göre, siyasi partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık olarak belirlendi, 17 Aralık adaylık için başvurma günü olarak açıklandı.

Başvuruların ardından 18 Aralık'ta adaylar, Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarınca geçici olarak ilan edilecek ve 26 Aralık'ta kesinleşecek.

YSK, seçim propagandasının başlangıç gününü ise 28 Aralık olarak belirledi. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde oy verme günü 23 Ocak 2022 olacak.

KKTC'de seçim yasakları, 26 Kasım'da başlamıştı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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