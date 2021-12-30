Kızıltepe'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Kızıltepe ilçesinde emniyet personeli ve zabıta ekipleri sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri, tedavi ve bakımları yapılmış sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulma sıkıntısı yaşamamaları için uygun yerlere mama bıraktı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla 6 farklı noktaya 12 yemlik montajı gerçekleştirildi.

Kurulan yemlikler, düzenli olarak belediye ekipleri tarafından kontrol edilecek.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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