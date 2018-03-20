Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Yardım Ederken Kimsenin Kimliğini Sormuyoruz
Afrin operasyonu sırasında on binlerce kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalırken, Türk Kızılayı Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık, Euronews'e verdiği mülakatta Kızılay'ın bu süreçte neler yaptığını anlattı.
Afrin operasyonu sırasında on binlerce kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalırken, Türk Kızılayı Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık, Euronews'e verdiği mülakatta Kızılay'ın bu süreçte neler yaptığını anlattı.
Kaynak: Euronews.com