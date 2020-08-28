Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucu ne?
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Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucu ne?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam apar topar Bodrum'daki bir özel hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucu ne? Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs oldu mu?

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucu ne?
28.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:55

Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam apar topar Bodrum'daki bir özel hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Önlem amaçlı test sonrası hemen hastaneden ayrılan oyuncu hakkında araştırmalar yapılırken kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs oldu mu ve Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucu ne konuları merak edildi.

Şimdilerde eşi Başak Dizer ile Bodrum'da tatil yapan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, artan vakaların ardından hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

KIVANÇ TATLITUĞ KORONAVİRÜS OLDU MU?

Habertürk'te yer alan habere göre: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucu ne?

KIVANÇ TATLITUĞ KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NE?

Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

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