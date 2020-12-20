Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
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Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını

20.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:31
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çekti. Tur otobüsleri ve turist kafileleri nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda kalabalık yaşandı. Çok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.  


- İstanbul
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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