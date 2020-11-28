Kısıtlama öncesi metrobüs ve E5'te yoğunluk oluştu
Kısıtlama öncesi metrobüs ve E5'te yoğunluk oluştu İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00'ye kısa bir süre kala metrobüs ve E5 Karayolunda yoğunluk oluştu.
Kısıtlama öncesi metrobüs ve E5'te yoğunluk oluştu
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00'ye kısa bir süre kala metrobüs ve E5 Karayolunda yoğunluk oluştu.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Özel araçlarıyla evlerine gitmek isteyen vatandaşlar da E5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.
Öte yandan, evlerine gitmek için metrobüs kullanan vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR