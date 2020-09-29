Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler verdi. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma Ödeneği ne zaman yatırılacak?