Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar?
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar?

25.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:37
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? Koronavirüs nedeniyle işyeri sahipleri ve işçilerin olumsuzluklara uğramaması için verilen kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği sorgulama...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? Koronavirüs nedeniyle işyeri sahipleri ve işçilerin olumsuzluklara uğramaması için verilen kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği sorgulama...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni koronavirüs nedeniyle devreye giren kısa çalışma ödeneği kasım ayında son bulacaktı ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KÇÖ 2 ay daha uzatıldı. Böylelikle yeni bir karar alınmadıkça 17 Ocak 2021'de kısa çalışma ödeneği son bulacak.

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da açıkladığı ekim ayı KÇÖ, 5 Kasım'da çalışanların hesaplarına geçti. 2 ay daha uzatılması kararı alınan ödenekler kasım ayında hangi tarihte yatacak henüz belli değil. Ancak Aralık ayı başında ödenmesi bekleniyor.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KİMLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kısa çalışma ödenekleri için başvurular bireysel olarak yapılamıyor. Bunun için iş verenin talepte bulunması gerekir. KÇÖ'den faydalanmak için:

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

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