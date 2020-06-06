Kırşehir Valisi Akın, Seyfe Gölü Kuş Cennetini ziyaret etti Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cennetini ziyaret etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cennetini ziyaret etti.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneğinden (SEYGED) yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, gölu ziyaretinde, SEYGED Başkanı Ömer Çetiner'den bilgi aldı, flamingo, angıt, martı ve diğer kuşları yakından görme fırsatı buldu. Seyfe Gölü Kuş Cennetinde doğa mucizesi olan gün batımını izleyen Akın, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Seyfe Gölü'nün Türkiye ve dünya için önemli bir sulak alan olduğunu vurgulayan Çetiner, bu alanın korunması gerektiğini kaydetti.

Çetiner, "Şu an itibari ile gölümüzde az da olsa suyumuz var. Yeterli bile olmayan bu ortamda flamingoları, angıtları, ördekleri, martıları, kılıç gaga, uzun bacak, balıkçıl gibi kuşları görebiliyoruz. Fakat göle yüzeysel su girişi olmadığı için buharlaşmanın da etkisi ile her geçen gün suyumuz azalıyor. Gölümüz kuruma noktasına gelebilir. Göle su girişinin yaklaşık yüzde 80'ini sağlayan Seyfe, Horla ve Malya pınarlarından göle su akışı durdu. Bilhassa Seyfe pınarı bizim için çok önemli. Çünkü buradan su girişi olduğu yerlerde adacıklar, turbalıklar ve sazlıklar oluşuyor. Bu da kuşların barınmasına, korunmasına ve üremesine yardımcı oluyor. Göle su girişinin eskisi gibi sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA