Kırşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:52
Kırşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'dan Kırşehir'e giden Yusuf Doğangünel'in (58) kullandığı 06 JJ 510 plakalı otomobil, Değirmenkaşı köyü kavşağında Emre Kozanhan (37) idaresindeki 40 AAE 716 plakalı tır ile çarpıştı.

Doğangünel, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Kozanhan, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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