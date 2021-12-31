Kırşehir'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Kırşehir'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan ekipler, tespit ettikleri bakıma muhtaç sokak hayvanlarının belediye görevlilerince Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırılmasını da sağladı.

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title