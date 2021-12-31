Kırşehir'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan ekipler, tespit ettikleri bakıma muhtaç sokak hayvanlarının belediye görevlilerince Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırılmasını da sağladı.
Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak— Haberler (@Haberler) December 28, 2021
AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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