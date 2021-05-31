Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediyesince itfaiye ve fen işleri müdürlükleri hizmet binası yapılacak.

Pınarhisar Belediyesince itfaiye ve fen işleri müdürlükleri hizmet binası yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay yeni hizmet binalarının yapılacağı alanda incelemede bulunarak, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay burada yaptığı konuşmada, itfaiye ve fen işleri müdürlüklerine yeni hizmet binası için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, 9 bin 600 metrekare üzerine yeni hizmet binalarının ve park alanının oluşturulacağını kaydetti.

Kısa süre içerisinde hizmet binalarını inşa ederek faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Talay, "İlçemizin güvenliğinden sorumlu itfaiyemiz ve ilçemizin tüm sorunlarını üstlenen Pınarhisarımız için gece gündüz çalışan fen işlerimiz için yeni bir projeye bismillah dedik. Göreve gelmeden önce söz vermiştik. Allah'ın izni ile sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine en kısa sürede yerine getirmek, her türlü afetlerde ani müdahale edebilmek için bir itfaiye binasına ve fen işleri deposuna ihtiyacımız vardı. Projemizi inşallah bu yılın aralık ayı gibi hizmete sunarak bölgenin en güçlü, donanımlı, modern bir itfaiye ve fen işleri yerleşkesine sahip olacağız. Yeni yapacağımız hizmet binalarının olduğu alanda araç bakım merkezi binası, atölye binası, elektrik, su, park ve bahçe binası, kapalı ve açık fen işleri depoları, 24 araç kapasiteli otopark, güvenlik binası ve su deposu yer alacak." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin 8 Kasım, Siteler ve Zafer mahalleleri, Babaeski ilçesinin Hacıhasan Mahallesi ile ilçeye bağlı Kuleli köyüne 2 Haziran Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hacıhasan mahallesinde 09.00-17.00, 8 Kasım, Siteler ve Zafer mahallelerinde 09.00-18.00, Kuleli köyünde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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