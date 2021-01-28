Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, son olarak iplik üretimi yapan bir firmanın 59 bin metrekarelik alanda yatırım yapma kararı aldığını belirterek, diğer yatırımcıları da sanayi bölgesine davet etti.

Kırklareli OSB'nin cazibe merkezi haline dönüştüğünü ifade eden Bilgin, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterdiklerini bildirdi.

Kırklareli Baro Başkanı Hınız'a ziyaret

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Baro Başkanı Turgay Hınız'ı ziyaret etti.

Ziyarette Çakır, yaptıkları çalışmalar hakkında Hınız'a bilgi verdi.

Hınız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kent konseyinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ziyarette kent konseyi üyeleri Halil Erdener Ayer, Şahin Yetiş, Göksal Çidem ve Ozan Topuz da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran