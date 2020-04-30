Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak bir süre otomobille, bir süre de yaya olarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak bir süre otomobille, bir süre de yaya olarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kent girişinde ateş ölçümü için 41 MA 0162 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu şüpheliler, ardından Karahıdır Mahallesi'nde otomobili terk ederek yaya olarak uzaklaştı. Biri yalın ayak olan şüpheliler, kovalamacının ardından polis ekiplerince yakalandı. İncelemek üzere otomobile el koyan ekipler, şüphelilerin kaçtıkları tarlalarda da bir süre arama yaptı. Pasaportlarının olmadığı belirlenen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA