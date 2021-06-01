Kırklareli'nde izinsiz ekilen 159 kök haşhaş ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde izinsiz ekilen 159 kök haşhaş ele geçirildi

Kırklareli'nde izinsiz ekilen 159 kök haşhaş ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 159 kökten oluşan 889 kapsül haşhaş ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 159 kökten oluşan 889 kapsül haşhaş ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Pınarhisar ilçesinin Poyralı köyünde evinin bahçesine izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti. Bahçede yapılan aramada ekili halde 159 kökten oluşan yaklaşık 889 kapsül haşhaş ele geçirildi.

Ekipler tarafından 159 kökten oluşan 889 kapsül haşhaşlara el konulurken 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Hasan Polatkan Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Merih Demiral Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde izinsiz ekilen 159 kök haşhaş ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 10:59:41. #1.13#

title