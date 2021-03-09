Kırklareli'nde bıçaklı kavga: 1 ölü
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Kırklareli'nde bıçaklı kavga: 1 ölü

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:44
Kırklareli'nde bıçaklı kavga: 1 ölü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Osmancık köyünde Azerbaycan uyruklu Y.M. ile Ç.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası Y.M, Ç.K'yı bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ç.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince yakalanan Y.M. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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