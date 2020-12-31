Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kesimoğlu, mesajında, taze umutlarla yepyeni bir yılı karşılamak, tüm iyilikleri ve güzellikleriyle geleceği kucaklamak hayaliyle yeni yıla girildiğini belirtti.

Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve barış içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Kesimoğlu, 2020 yılının hüzün ve acılarla geçtiğini bildirdi.

Kesimoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yıldan hiç dilemediğim kadar sağlık diliyorum. Kimse hastane kapısında sevdiklerini beklemesin, sevdiğini toprağa vermesin istiyorum. Bebek, çocuk, genç, yaşlı tüm insanlar kurtulsun bu Kovid-19 belasından. Sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız eskisi gibi mutlu insanlarımızla dolsun. Öğrenci kardeşlerimiz eğitimlerine olması gerektiği gibi devam etsinler. Güvenlik güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz asli görevlerine dönebilsinler. Sağlık sektörünün tüm çalışanları çocuklarına, sevdiklerine çekinmeden, korkmadan sarılabilsin.

Yoğun bakımdaki hastasının canını kendi canından üstün tutan kahramanların ve tüm sağlık hizmetleri personelimizin akla ve bilime dayalı doğru tedavi yöntemleriyle, başarılı aşıların olumlu sonuçlarıyla, bir an önce kurtulalım bu kara beladan. Büyük hasretlerimiz olan sevgi, barış,,özgürlük, adalet, eşitlik, huzur ve güven dileklerimiz, sağlığımız olmadıktan sonra öksüz ve yetimmiş aslında. O yüzden öncelikle tüm insanlığın sağlığına tekrar kavuştuğu bir yıl dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop