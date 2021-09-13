Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu - Haberler
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretlerine başladı.

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretlerine başladı.

Ziyaretlerine Bahşılı ilçesinden başlayan Sezer, Kaymakam Erdem Karanfil, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Burada vatandaşlardan helallik isteyen Sezer, "Bahşılı gözde ilçelerimizden biridir. Turizme ve gelişime müsait bir konumu var. Kırıkkale'ye yaptığımız projeler ve hizmetlerde başarıya ulaştık eğer tamamlanmayan projeler olursa onları sizler takip edeceksiniz. Hakkınızı helal edin, AFAD başkanlığı görevine başlayacağım. Kırıkkale'nin benim yanımda ayrı bir yeri var, zaman zaman uğrayacağım." dedi.

Kaymakamlık anı defterini imzalayarak belediyeye geçen Sezer'e, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin özel yaptırdığı bir kılıç hediye etti.

Sezer, meydandaki çay ocağında da vatandaşlarla çay içti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı'da veda ziyaretlerinde bulundu - Haberler
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