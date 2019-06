Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (3)

İYİ PARTİLİ SEYMEN: DEMOKRASİNİN GALİP GELECEĞİNE İNANIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sandık başında meydana gelen arbede hakkında partililerden bilgi aldı. Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık ve Keskin Belediye Başkan adayı Necati Alsancak ile birlikte seçimin yapıldığı okulları gezen Seymen, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Seymen, "Bu arbedeler, temenni ve tasvip etmediğimiz hadiseler. Fakat bunun asıl sebebine bakmak lazım. Biliyorsunuz bugün Keskin'de belediye başkanlığı seçimi ikinci kez yapılıyor. 31 Mart seçimlerinde adayımız ipi göğüsleyip, belediye başkanı olmuşken tamamen Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı hata sebebiyle, seçmen listelerini sağlıklı oluşturmaması sebebiyle, burada seçim tekrarı yapılıyor. Vatandaş maalesef ikinci sefer, bir pazar günü Ramazan günü sandık başına gitmek mecburiyetinde kaldı. Biz Keskin halkına güveniyoruz. Demokrasinin galip geleceğine inanıyoruz. Necati başkanımızın hakkının teslim edileceğini düşünüyoruz" dedi.

'HAKKIN SAHİBİNE TESLİM EDİLECEĞİNE İNANIYORUM'

Seymen, İYİ Parti teşkilatları olarak sandıklara hakim olduklarını vurgulayarak, "Her okulda avukatlarımız her sandık başında da görevlilerimiz ve müşahitlerimiz son derece tecrübeli şekilde bulunuyorlar. Bir aksaklık, sıkıntı yaşamadan hakkın akşam sonunda sahibine teslim edileceğine yürekten inanıyorum. Herkesin kendisine sahip olmaya çalışması lazım. Bu demokratik bir yarış, haksızlığa uğramış taraf diğer taraf değil biziz, biz gerginlik yaratmıyorsak onların hiç yaratmamaları lazım. Bunun münferit olaylar olduğunu tahmin ediyorum. Okulların tamamını dolaşmış durumundayız. Şimdi her yerde asayiş berkemal, hiçbir sıkıntı yok, vatandaş gelsin gönül rahatlığıyla oyunu kullansın ve hakkı olana teslim etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA