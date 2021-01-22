Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
22.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:15
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer Ş. idaresindeki 06 CIC 41 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Ali U. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen