Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden çalınan saman balyaları, jandarma ekiplerince Çankırı'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden çalınan saman balyaları, jandarma ekiplerince Çankırı'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sulakyurt ilçesi Kozlu mevkisinde T.Ç'ye (52) ait arazideki 450 saman balyasının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan balyaların M.S. tarafından Çankırı'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, Kızılırmak ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda ele geçirilen saman balyaları çiftçiye teslim eden jandarma ekipleri, şüpheli M.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik