Kırgızistan'ın ihracatı 2019'un 11 ayında 1,7 milyar dolara çıktı

05.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:14

Kırgızistan'ın ihracatı geçen yılın 11 ayında 1,7 milyar dolara yükseldi.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, 2019'un ocak-kasım dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ihracatı 11 ayda yüzde 9,4 artışla 1,7 milyar dolara çıkarken, ithalatı da yüzde 6,6 azalarak 4,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise 14,5 düşüşle 2,8 milyar dolara geriledi.

Bu arada, ülkenin ana ihracat kalemi olmaya devam eden altının, toplam ihracattaki payı yüzde 34,2'den yüzde 42'ye yükseldi.

Kaynak: AA