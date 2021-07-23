Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser
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Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

- Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser Hatay'ın Ana Vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.

- Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser

HATAY - Hatay'ın Ana Vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Kıraç'ın şarkılarına vatandaşlar eşlik etti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Kıraç'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Kentteki kutlama etkinlikleri, devam edecek.

Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser
Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser
Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser
Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kıraç'tan, Hatay'ın Anavatana katılışının 82'nci yıldönümünde konser - Haberler
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