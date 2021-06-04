Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
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Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde dün çıkan yangının diğer bloklara sıçramasıyla toplam 38 iş yeri ve 16 araç zarar gördü.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde dün çıkan yangının diğer bloklara sıçramasıyla toplam 38 iş yeri ve 16 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, iş merkezinin E bloğunda bulunan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 16.00 civarında yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların su tankeri takviyesi ile destek verdiği, kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde 80 araç 450 itfaiye personeli görev yaptı.

Yoğun müdahaleler sonucu, ancak 5 buçuk saat sonra kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatılan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 8 itfaiye personeli tedavi altına alındı.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, 38 işyerinden 12'sinin ağır hasarlı olduğu, 16 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarına devam etti.

"Bütün esnafımıza geçmiş olsun diyorum"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yazılı açıklamasında, dün saat 16.00 civarında yangının ihbarını aldıklarını ifade ederek, belediyenin bütün imkanlarıyla yangının söndürülmesi ve esnafın yaralarını sarmak için çalışmalara katıldıklarını aktardı.

Alandaki temizlik çalışmalarını tamamladıklarının bilgisini veren Yaşar, şöyle devam etti:

"İlgililerden yangının çıkış noktası hakkında bilgi almaya çalıştık. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra açıklama yapılacağı bilgisine ulaştık. Yangının bir ya da iki dükkanda oluşan elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Esnafımızla tüm incelemelerden sonra özel bir toplantı yapacağımızı kendilerine ilettim. Büyükşehir Belediye Başkanımız ne gerekiyorsa yapılacağını kendilerine söyledi. Alanda bulunan yollar ve caddeler temizlendi. Raporlar tutulduktan ve sigorta firmalarının eksperleri durum tespiti yaptıktan sonra içerdeki yanan malzemeleri de belediye olarak temizleyeceğiz. Tek tesellim bir can kaybının olmadan bu yangının atlatılmasıdır. Bütün esnafımıza geçmiş olsun diyorum. Bu site belki Türkiye'nin en donanımlı sitelerinden birisidir ama demek ki dikkatsizlik ya da teknik bir hatadan ötürü yangınla karşılaşılabiliyor. Konu gerekli incelemeler yapan ekipler tarafından aydınlatılacaktır."

Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü
Başkentte kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında 38 iş yeri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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