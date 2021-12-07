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Kilis'te yaralı şahin koruma altına alındı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te yaralı şahin koruma altına alındı

Kilis'te jandarma ekipleri yaralı şahini tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri yaralı şahini tedavisi için Doğa Koruma Ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, merkez Kapdeğirmeni köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi sırasında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahini koruma altına aldı.

Ekipler, yaralı şahini tedavisi için Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kilis'te yaralı şahin koruma altına alındı

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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