Kilis'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü düzenlenen kentte törenle kutlandı.

Tören sabah Asri Mezarlığındaki Şehitlik Anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Buradaki program, Kuran'ı Kerim okunmasından sonra yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi.

Etkinliklerin ikinci kısmı Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde yapıldı. Buradaki töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlamına ilişkin yapılan konuşmaların ardından, Çanakkale Geçilmez isimli sinevizyon gösterisine müteakip Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen bir ders isimli gösterinin ardından tören Çanakkale Türküleri Korosu ile devam etti. Kilis'te yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile tören sona erdi.

Tören Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri ve öğrenciler katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA