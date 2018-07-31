Kilis Belediyesinden Yaşlılara Şefkat Eli

Kilis Belediyesi tarafından yaşlı olup yakını bulunmayanların evleri temizlendikten sonra tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterin TOKİ Hanımeli Kadın Meslek zenginleştirme Merkezi görevli personel tarafından saha çalışması sırasında yalnız yaşadığı belirlenen yaşlıların evlerinin temizliği yapıldıktan sonra bütün ihtiyaçları karşılanıyor,. TOKİ Hanımeli Kadın Meslek zenginleştirme Merkezi Şefkat timi ile Gıda Bankası yetkilileri, 25 yıldır yalnız yaşayan ismi açıklanmayan yaşlı adamın evi temizlendi. Daha sonra evin eşyalarının büyük bölümü yenilendikten sonra yaşlı adam sağlık kontrolünden geçirildi. Bir çok ihtiyacı karşılanırken, yaşlı adamın rutin bir şekilde tüm ihtiyaçlarının bundan sonra karşılanacağı öğrenildi. - KİLİS