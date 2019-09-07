Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (3)

07.09.2019 17:35

İLK KEZ DEVE SÜTÜ İÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Efeler Belediyesi'nden sonra İncirliova'ya geçti. Burada Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen deve sütünü içti.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplananlara ilk kez deve sütü içtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız, herkese eşit davrandığını, kucakladığını anlattı. Bir belediye başkanından beklediğimiz de bu. Belediye başkanları belde halkını ayırmamalı. Şimdi Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Size sözüm söz Türkiye'yi bir bütün olarak taşıyacağız" dedi.

KÖRÜKLÜ EFE ÇİZMESİ HEDİYE EDİLDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından da Söke ilçesine geçti. Söke'de Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, körüklü efe çizmesi, yöresel poşu ile 8 köşeli şapka hediye edildi. Kılıçdaroğlu da poşuyu omzuna aldı, şapkayı taktı.

Ayrıca Sökespor forması ve atkısı hediye edilen Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Didim'e geçti. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, halka seslendi.

'ASLA YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAKLAR'

Didimlilerin huzur içinde yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Burada insanlar huzur içinde yaşıyorsa 82 milyonun da huzur içinde yaşamasını istiyorum. Yeni bir siyaset anlayışı başlattık. Kavgadan, gerilimden uzak siyaset anlayışı. İnsani bir siyaset anlayışını başlattık. Bunun sonunda İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, Antalya'yı aldık. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak lazım. Bu siyaset anlayışının sizlerden kabul görmesi en büyük sevincimizdir. Birlikte yaşamak istiyoruz. Siyasi kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bir arada yaşamak istiyoruz. Bunun yolunu birlikte bulmak zorundayız. Ben tek başıma yapamam. O zaman sizin gücünüze, yani milletin, halkın gücüne ihtiyacım var. Siz destek verdiğiniz sürece önümüze engel çıkartıyorlar. Bunun hiçbir önemi yok benim için. Önemli olan sizlerin bakışı. Hep birlikte Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Ne diyerek? 'Hak, hukuk, adalet' diyerek. Yeniden ayağa kaldıracağız. Siz 'hak, hukuk, adalet' dedikçe onlar itiraz ediyorlar, kızıyorlar ama şundan emin olun, çiftçinin de emeklinin de asgari ücretlinin de esnafın da sanayicinin de tüyü bitmemiş yetimin de hakkını koruyacağım. 82 milyonun hakkını, hukukunu koruyacağım, bunun sözünü veriyorum size. Beni asla yolumuzdan alıkoyamayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Taylan YILDIRIM/ AYDIN,



Kaynak: DHA