Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen olayda yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kabule, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da katıldı.

Kaynak: AA