Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz onurumuzdur, şerefimizdir, geleceğimizdir"
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Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz onurumuzdur, şerefimizdir, geleceğimizdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

14.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:44
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı 'nun kürsüye çıkması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz onurumuzdur, şerefimizdir, geleceğimizdir"
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