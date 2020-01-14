Kılıçdaroğlu: "Gazilerimiz onurumuzdur, şerefimizdir, geleceğimizdir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
14.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA