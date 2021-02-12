Kiğılı, "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar"da 9'uncu kez birinci oldu
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Kiğılı, "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar"da 9'uncu kez birinci oldu

12.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:55
Kiğılı,

Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" araştırmasında tüketici oylarıyla "Erkek giyim" kategorisinde 9'uncu kez birinci oldu.

Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" araştırmasında tüketici oylarıyla "Erkek giyim" kategorisinde 9'uncu kez birinci oldu.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, perakende sektörünü kapsayan "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar Araştırması"nın 2019-2020 yılı sonuçları açıklandı.

AYD ve Akademetre tarafından 12'ncisi gerçekleştirilen araştırmada 25 ilde 2 bin 400 kişiye alışveriş merkezlerindeki en beğenilen ve en çok tercih edilen markalar soruldu.

Tüketicilerin tercihleri doğrultusunda 15 farklı kategoride en beğenilen markalara ödülleri teslim edildi.

Kiğılı Araştırma kapsamında, "Erkek Giyim" kategorisinde 9'uncu kez 1 numaralı marka ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, şunları kaydetti:

"Bu ödüller 12 yıldır veriliyor, 2019 ve 2020 yılları içinde 2 ödülü birlikte aldık. Hem ekibimle, hem markamla, tüm çalışan arkadaşlarımın gayretleri ve üstün başarılarıyla bu günlere geldik. Onlara tek tek teşekkür ediyorum. Kiğılı hakikaten Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası oldu. 55 yıldır bu sektörde çalışarak bugünlere geldik çok şükür. Bizi sürekli birinci yapan çok değerli müşterilerimize, ben ve ekibim adına tek tek saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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