KIBRIS AKASYASI, DENİZ YÜZEYİNDE SARI TABAKA OLUŞTURDU
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KIBRIS AKASYASI, DENİZ YÜZEYİNDE SARI TABAKA OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, sahilde dolaşan vatandaşlarda endişe yarattı.

MERSİN'de deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, sahilde dolaşan vatandaşlarda endişe yarattı. Denizden numune alarak inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi, sarı tabakanın rüzgar ve akıntı yoluyla taşınan Kıbrıs Akasyası polenlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, son günlerde denizde görülen renk değişiminin nedeni konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Teymur, deniz yüzeyinde oluşan sarı tabakanın kirlilik olmadığını, Kıbrıs Akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklı sarı bir tabaka olduğunu ifade etti.

Mersin denizindeki sarı tabakanın önceki yıllarda da görüldüğünü ifade eden Peyin Teymur, şunları söyledi:

'Bu mevsimsel olarak, Kıbrıs Akasyası dediğimiz akasya ağacından kaynaklı polenlerin rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından dolayı sarı bir tabaka. Aslında kimyasal, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değildir. Mevsimsel döngülerden dolayı ağaçlardaki polendir, polen tozudur. İnsanlar üzerinde herhangi bir zararı olmamakla beraber sadece dikkat etmemiz gereken konu Nisan ve Mayıs aylarında yoğun yaşadığımız bir döngü. Alerjik yapısı olan insanların biraz daha duyarlı olmasını, o dönemlerde bu tabakanın olduğu alanlarda denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında deniz canlılarına ve ekosisteme bir zararı bulunmamaktadır.'

'HALKIMIZ ÇOK DUYARLI'

Vatandaşların çevre konusunda duyarlı olduklarını ve denizde en küçük bir kirlilik gördükleri zaman kendilerine ulaştıklarını anlatan Teymur, 'Halkımız bu konuda çok duyarlı. En küçük bir görüntü kirliliği olduğu zaman bize, belediyemizin danışma merkezlerinden ve ihbar hatlarından ulaşıyorlar. Biz de en kısa sürede cevap verip, yerinde denetimler yaparak vatandaşımıza ulaşıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz' diye konuştu.

'ENDİŞE ETMESİNLER'

Teymur, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ifade ederek, denizde dönemsel olarak bazı durumların yaşandığını ancak bunların kirlilik olarak ifade edilmemesi gerektiğini söyledi. Kaptan Teymur, 'Bu tarz olaylar deniz kirliliği, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değil, ekosistemin kendi yapısından kaynaklı bir durumdur. Korkmasınlar, endişe etmesinler. Bir telefon kadar uzağız. Aradıkları zaman bilgi verebiliriz her zaman' dedi.

KIBRIS AKASYASI, DENİZ YÜZEYİNDE SARI TABAKA OLUŞTURDU
KIBRIS AKASYASI, DENİZ YÜZEYİNDE SARI TABAKA OLUŞTURDU
KIBRIS AKASYASI, DENİZ YÜZEYİNDE SARI TABAKA OLUŞTURDU
KIBRIS AKASYASI, DENİZ YÜZEYİNDE SARI TABAKA OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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