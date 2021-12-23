Keşan'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Keşan'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Yılmazoğlu'nun cenazesi, törenle defnedildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Yılmazoğlu'nun cenazesi, törenle defnedildi.

Yılmazoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Töreninin ardından Mehmet Yılmazoğlu'nun tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Yılmazoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Vekili Müslim Çekiç, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Keşan'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Nebati: 'Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title