Keşan'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Keşan ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Yılmazoğlu'nun cenazesi, törenle defnedildi.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Yılmazoğlu'nun cenazesi, törenle defnedildi.
Yılmazoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi.
Kıbrıs gazisinin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Töreninin ardından Mehmet Yılmazoğlu'nun tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.
Cenaze törenine Yılmazoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Vekili Müslim Çekiç, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri