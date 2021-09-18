Keşan'da asırlık konak sanat merkezine dönüştürüldü

Keşan ilçesinde, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, "Tarihi Eser" olarak tescillenen 100 yıllık konak Keşan Sanat Merkezi adıyla kapılarını sanatseverlere açtı.

Gülcan ve Evrim Kale, Uğur Mumcu Caddesi'ndeki konağı 2018 yılında satın alarak aslına uygun restore ettirdi.

Gülcan Kale, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonun yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirtti.

3 ayrı proje hazırladıklarını ve projelendirme aşamasından sonra Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurulunun onay sürecini yaşadıklarını aktaran Kale, şunları kaydetti:

"Onaydan sonra da inşaat süreci başladı. İnşaatı projede uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Tescilli bir binamız var. Keşan'ın ilk ve tek tescilli tarihi eser binasını Keşanlıların hizmetine açtık. Bütün Keşan'a kapılarımız açık. Sanatsal etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler sadece çocuklara yönelik olmayacak yetişkinler de burada sanatla iç içe olsun istiyoruz. Önceden deneyime yeteneğe gerek yok herkese yönelik olacak. Amacımız burada keyifli bir zaman geçirmek olacaktır. Herkesi buraya davet ediyoruz."

Evrim Kale de evi bakımsız bir halde teslim aldıklarını belirterek. "Evin pencereleri plastikti. Her yer kapalıydı. Kitaplar alt katta duruyordu. Hiçbirisinde de rutubet ve küf yoktu. Evin genelinde rutubet yoktu. Hemen yanında bulunan kuyu 17 metre derinliğinde anladığımız kadarıyla, ustaların da söylediği tüm satıh sularını çekiyor. Evin altında rutubet bırakmıyor. Bu sisteme göre planlandığını tahmin ediyoruz." ifade etti.

Kale, 1920'li yıllarda Ermeni bir aile tarafından inşa ettirilen daha sonra 1950 yıllarında Abdül Kerim Üner tarafından satın alınan ve sonrasında Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, "Tarihi Eser" olarak tescillenen konağı 2018 yılında satın alarak restore ettirdiklerini kaydetti.