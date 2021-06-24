Keşan Belediyesi, kullanılmayan ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürü Eylem Akdemir, 24 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2020 yılı başından itibaren 50 aileye ev eşyası ulaştırdıklarını kaydetti.

Keşan Belediyesi, vatandaşlar tarafından bağışlayan ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Akdemir, 2020 yılı Ocak ayından itibaren başlayan çalışma kapsamında 30 ailenin eşya bağışında bulunduğunu, bağışlanan eşyaların ise 50 aileye ulaştırıldığını söyledi.

"İhtiyaç fazlası olan tüm ev eşyalarına ihtiyaç duyulmaktadır"

Söz konusu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür eden Eylem Akdemir, "Çalışmamıza vatandaşlar kadar çalışma arkadaşlarımız da büyük katkıda bulundu. Evlerinde kullanılabilir durumda olan, ihtiyaç fazlası eşyalarını bizlerle paylaştılar. Eşya talepleri olarak; tekli bazalı yatak, çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, hasta bezi, hasta yatağı, havalı yatak, çocuk oyuncakları, bebek arabası ve bebek yatakları öncelikli olarak talep edilmekte. Kadın koruma evlerinden gelen çocukları ile hayatını devam ettirmeye çalışan annelerimiz, tek başına yaşayan eşi ve çocukları olmayan kimsesiz vatandaşlarımız var. Bu kişilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere; bir evde olması gereken tül perde, nevresim, havlu, soba, elektrik süpürgesi, mutfak eşyaları gibi kullanılabilir durumda, ihtiyaç fazlası olan tüm ev eşyalarına ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

"Vatandaşlarımızın 153 hattımızı araması yeterli olacaktır"

İhtiyaç sahibi vatandaşların nasıl eşya talebinde bulunacağına dair bilgi veren Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal yardım saha ekiplerimizin evlerde yaptığı incelemeler esnasında ev eşyası eksiği olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ve Belediyemize telefonla veya şahsen eşya talebinde bulunan vatandaşların kaydı alınır, ne tür eşyaya ihtiyacı olduğu, iletişim bilgileri ve diğer bilgileri ile birlikte elektronik ortamda başvuru tarih esasına ve öncelik derecesine göre değerlendiriliyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze telefon veya elektronik ortamda gelen bilgiler ile kullanılabilir durumda olan ev eşyasını bağışlamak isteyen vatandaşların adres, telefon ve eşyanın niteliği ile ilgili bilgiler alınıyor. Eşyaların ne zaman alınacağını programlıyoruz. Böylece evlerde ihtiyaç fazlası olan, kullanılmayan eşyaları değerlendiriyoruz. Bu eşyalar tespit edilen ihtiyaç sahibi sel, yangın veya diğer tabii afete maruz kalmış ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması yönünde kullanılıyor. Hem eşya bağışlayacak hem de eşya talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın 153 hattımızı araması yeterli olacaktır."

Kaynak: Bültenler