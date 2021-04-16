Kendisini dövmeye kalkışan akrabasını öldüren kadın adliyede (2)
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Kendisini dövmeye kalkışan akrabasını öldüren kadın adliyede (2)

Kendisini dövmeye kalkışan akrabasını öldüren kadın adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARAfyonakarahisar'da, çalıştığı çiftlik evine gelerek, kendisini dövmeye kalkışan akrabası M.A.'yı tüfekle 4 el ateş ederek öldüren N.A., adlı kadın ile çiftliğin sahibi A.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Afyonakarahisar'da, çalıştığı çiftlik evine gelerek, kendisini dövmeye kalkışan akrabası M.A.'yı tüfekle 4 el ateş ederek öldüren N.A., adlı kadın ile çiftliğin sahibi A.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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