Kendi İmkanıyla Angus Çiftliği Kurdu

Muş' ta yaklaşık 50 yıldır meyvecilik işiyle uğraşan Aşar kardeşler, Muşlulara kaliteli ve ucuz et sunmak için besi çiftliği kurdu.



Kentte doğal ortamda büyükbaş hayvan besiciliği için Angus çiftliği kuran Ferhat Aşar, Angus ırkı büyükbaş hayvan beslediğini ve ölmeden önce en büyük hayalinin ise, Cumhurbaşkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile görüşmek olduğunu söyledi. Bingöl Et ve Süt Kurumu kanalıyla kente getirilen Angus ırkı hayvanları tamamen doğal ortamda yetiştirdiğini belirten çiftlik sahibi Aşar, bu güne kadar 450 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdiğini ve şu anda da 200 hayvanın beside olduğunu belirtti. Angusları için bin 800 metrekarelik alanda tesis kurduğunu hatırlatan Aşar, "Hayvanlarımızı 2-3 ay süre ile merada otlatıyoruz daha sonra 8 ay içeride besiye aldıktan sonra kesime gönderiyoruz. Biz Bingöl Et ve Şüt Kurumuna talebimizi yapıyoruz, hayvanlarımız oradan geliyor. Muş'a ilk kez Angus hayvanı ben getirdim. Anguslar, genelde Güney Amerika'da yaşayan hayvan ırkıdır ve tamamen doğal ortamda ve merada yetişirler. Bu bölgede bizden başka bir yerde yok. Bu güne kadar 450 tanenin kesimini yaptık beside ise 200 hayvanımız var. Bunları da ilkbaharda kesime göndereceğiz. Hedefimiz, kendi imkanlarımızla bir milyon 200 bin lira harcama yaparak kurduğumuz bin 800 metre kare alanda ve 300 hayvan kapasiteli çiftliğimizi ayakta tutmaktır. Destek konusunda devletten hiçbir talebimiz olmadı. Çiftliğimizi tamamen kendi imkanlarımızla kurduk ve 10 kişi çalışmaktadır. Burada günlük olarak marketlere et veriyoruz" dedi.



"Tek hayalim Cumhurbaşkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyla görüşmek"



Tek hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yla görüşmek olduğunu ifade eden Aşar, "Tek hayalim Allah canımı almadan Cumhurbaşkanımızla ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızla kısa sürede olsa bir görüşmedir. Memleket için, devletimiz için, milletimiz için, herhangi bir şikayet anlamında değil, yaşadığımız, yaptığımız tecrübelerimizi anlatmak, ondan faydalanmak en büyük hayalim. Bundan başka hiçbir şey istemiyorum." diye konuştu. - MUŞ