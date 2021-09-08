Kemah Kaymakamı Pekpak görev başı yaptı
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Kemah Kaymakamı Pekpak görev başı yaptı

Kemah Kaymakamı Pekpak görev başı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararnamesi ile Erzincan'ın Kemah ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak görevine başladı.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararnamesi ile Erzincan'ın Kemah ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak görevine başladı.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamında Ordu Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak yeni görev yeri olan Erzincan Kemah İlçe Kaymakamlığında görevine başladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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