Keçiören'de çocuklar için bot keyfi
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Keçiören'de çocuklar için bot keyfi

Keçiören'de çocuklar için bot keyfi
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların keyifli vakit geçirmesi için ücretsiz mini bot keyfi sunduklarını belirtti.

Altınok, "Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar" dedi.

5-9 YAŞ GRUBU KULLANABİLİYOR

Çocuklara ve gençlere yönelikçeşitli hizmet çeşitliliğini artırmaya devam eden Keçiören Belediyesi 5-9 yaş grubu çocuklar için Atatürk Botanik Bahçesi'neportatif havuz kurdu. Miniklerin eğlence merkezi haline gelen 120 metrekarelik genişliğe sahip portatif havuzdaki mini botlara sırayla binilirken aynı zamanda ücretsiz olarak hizmet veriyor. Minikler, bottaki pedalları elleriyle çevirerek suyun üzerinde gezinti yapıyorlar.

"ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

Atatürk Botanik Bahçesi'ndeki mini bot havuzunun hizmete başlamasıyla birlikte çocukların eğlenceli anlar yaşadığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Çocuklar dünyanın en saf, en temiz melek ve çiçekleridir. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasak onlar kadar güzel, saf, temiz olamaz. Çocuklarımız solmayan çiçeklerimizdir." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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