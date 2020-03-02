: Keçiören Belediyesi İdlib şehitlerinin ismini parkta yaşatacak

02.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:04

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehitlerimizin adını yaşatacağımız bir park yapacağız ve 34 şehidimizin ismini yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalaba Kent Meydanı'nda belediye personeli ile vatandaşlar, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verip, İdlib şehitleri için dua etti.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de düşmanların renginin ve bayrağının belli olduğunu ancak Suriye'de bunun belirsiz olduğuna işaret ederek, "Dost görünüp ihanet edenler, dost görünüp hainlik yapanlar var. Bu nedenle de Türkiye hakkını ve hukukunu üzerine düşeni yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitlere ve ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin adını yaşatacağımız bir park yapacağız ve 34 şehidimizin ismini yaşatacağız. Ayrıca şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için de bir destek, yardımlaşma ve dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Keçiören Belediyesi tarafından açılacak hesapta toplanan paraları şehit ailelerimize teslim edeceğiz. Gönüllerden ne koparsa, 'az çok' demeden şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkacağız. Şehitlerimiz kahraman milletimizin başının üstünde ve göklerin üstünde yıldız olarak kıyamete kadar yaşayacaklar."

Kaynak: AA

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