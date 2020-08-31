Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Atatürk kararlı olmasaydı Suriye'den kötü olurduk"
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Atatürk kararlı olmasaydı Suriye'den kötü olurduk"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk kararlı olmasaydı şu anda Türkiye; Suriye, Libya ve Irak'tan daha kötü olurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok:
31.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:21

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk kararlı olmasaydı şu anda Türkiye; Suriye, Libya ve Irak'tan daha kötü olurdu. Atatürk, tarihin o şartları içerisinde bu kararlılığı göstermeseydi pırıl pırıl bir ülkenin sahibi olamazdık." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında "Sosyal Mesafeli Spor" sloganıyla 1'inci Ayak Tenisi Turnuvası'nın finalini gerçekleştirdi.

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşın takım kurarak katıldığı turnuvanın finalinde şampiyonlara madalyalarını ve kupalarını, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi.

Açıklamada, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda seyircinin yer aldığı turnuvanın finalinde yaptığı konuşmasına yer verilen Altınok, "Gencecik bir subay olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk esir olmaz, Türk esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm' diyor ve Milli Mücadele'yi başlatıyor. Atatürk kararlı olmasaydı şu anda Türkiye; Suriye, Libya ve Irak'tan daha kötü olurdu. Atatürk, tarihin o şartları içerisinde bu kararlılığı göstermeseydi pırıl pırıl bir ülkenin sahibi olamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli Mücadele'nin karargahı Ankara ve Keçiören'dir"

Turgut Altınok, Ankara ve Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli birer merkez olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'yi 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek sürdürüyor. Milli Mücadele'nin karargahı Ankara ve Keçiören'dir. Atatürk Ankara'ya geldiğinde Dikmen sırtlarında onu seymenler karşılıyor. 10 bin atlı ve yaya, 'Paşam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik' diyerek Milli Mücadele'ye destek veriyorlar. Atatürk daha sonra Saman Pazarı'ndaki esnafla buluşuyor. Buradaki esnaf tutanaklarla birlikte Milli Mücadele'ye ekonomik anlamda destek veriyor. Atatürk, Keçiören'e geldiğinde şu anki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı karargah olarak kullanıyor. Savaş strateji merkezini orada kuruyor. Milli Mücadele'ye karargah olan diğer bir yer de ilçemizde bulunan çoban mektebi binasıdır. Burayı da Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden restore etmek üzere aldık. Çoban mektebini 'İstiklal Mücadelesi Müzesi' haline getireceğiz."

Türkiye'nin zor şartlar altında, kahramanlık öyküleriyle kurulduğunu belirten Altınok, "Atatürk'ün başlatmış olduğu Milli Mücadele yedi düvele karşı kazanılmış bir kahramanlık hikayesidir. Devletimiz sokakta bulunan, dolar ile avro ile alınan bir devlet değildir. İstiklalin bedeli kandır. İstanbul Tıbbiye bir yıl mezun veremiyor. Çünkü bütün öğrenciler cephede şehit oluyor." ifadelerini kullandı.

Ülke, devlet ve milletin kıymetini bilmek gerektiğini aktaran Altınok, "Vatanı olmayanın mezarı da olmaz. Geçmişte de şu an da amaç, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak. Partimiz, düşüncemiz, inancımız ne olursa olsun bu oyunlara gelmeyeceğiz. Atatürk'ün söylediği her söz hem o dönemde hem bugün hem de gelecek için önemli bir muhtevaya sahiptir. 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyor Atatürk. Atatürk'ü okuyalım, iyi anlayalım. Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın tutumu Haçlılara benziyor"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramak için başlattığı çalışmalarına karşı çıkan Avrupa ülkelerini Haçlı kuvvetlerine benzetirken, ülke içerisinde birlik ve beraberliğin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Altınok, şunları kaydetti:

"Şu anda da ekonomik anlamda devlet ve millet olarak bir bedel ödüyoruz. 'Ekonomik olarak ambargo uygular, sizi çökertiriz' diyorlar. Biz de dik duran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve milletimizin ferasetiyle bu tehditlere boyun eğmiyoruz. Türkiye; kendi ayakları üzerinde duran, kendi kaderini tayin eden bir ülke haline geldi. Dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz. İngiltere'de bir buçuk mevsim yaşanıyor. Dünyada dört mevsimi nadiren yaşayan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu ülke bize fazlasıyla yeter, önemli olan dürüst olmak. Saltanat yok, israf yok, gece gündüz çalışmak var. Bize bu cennet parçası vatanı hediye eden başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, geçmişten bugüne kadar şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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