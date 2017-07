Keçiören 15 Temmuz'u Unutturmuyor

Keçiören Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında bir dizi etkinlik yapmaya hazırlanıyor.



15 Temmuz hain darbe kalkışmasının püskürtülmesinin yıl dönümünde 15 Temmuz 'un unutulmaması ve unutturulmaması adına çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, 11-15 Temmuz tarihleri arasında "Demokrasi Nöbeti" tutmaya hazırlanıyor. 11 Temmuz'da yine Keçiören Belediyesi tarafından yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nda başlayacak nöbetlerde şehitler için Kur'an tilaveti, ilahiler ve o geceye dair sinevizyon gösterisi de olacak. Ayrıca Bağlum Merkez Camii'nde mevlit okutulacak.



Türkiye'nin en fazla şehit veren ilçesi Keçiören'in 27 şehidinin kabirlerinin de ziyaret edileceği programda ayrıca 15 Temmuz'un simge fotoğraflarının yer aldığı bir serginin de açılışı yapılacak. 15 Temmuz'da ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışının ardından yürüyüş başlayacak. Önce Ulus'a ardından da resmi tören için TBMM'ye yürünecek.



15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki son düzenlemeleri yerinde inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Zaten 15 Temmuz'u biz hiç unutturmadık ve Belediye olarak birçok etkinlik gerçekleştirdik. Keçiören'in mücadelesini, Keçiören girişine yaptığımız ve şehitlerin adının, yaşının ve fotoğraflarının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ölümsüzleştiriyoruz. Anıtımız, birlik beraberlik ruhu, vatan millet sevdasını vurguluyor. 15 Temmuz'a gönderme olarak kaide hariç 15 m ebatındaki anıtı çevreleyen 4 parça "tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" ilkesini simgeliyor. Yükselen formda yaptığımız anıttaki ana form, milli değerleri simgeleyen ve üst üste gelerek büyüyen parçalardan oluşuyor, bu parçaların birleşimi ana yapıyı ayakta tutuyor. Ana yapıdaki parçalar en üstte bir yıldızı oluşturarak birleşiyor, Bu yıldızı oluşturan her bir parça şehitlerimizi simgeliyor. Anıtımızı inşallah o gün açacağız, gelecek nesillere de bu destanı unutturmayacağız." dedi.



15 Temmuz'un Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Başkan Ak, "İç savaş ve bölünmeyi amaçlayan bu hainlik "tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek millet" ülküsünü ortadan kaldırmayı da planlıyordu, eğer darbe gerçekleşseydi bir daha demokrasiden söz edemezdik. Dolayısıyla bu darbenin amacı doğrudan istilaya yönelikti ve hedef Türkiye Cumhuriyeti Devletiydi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve milletimizin mücadelesi hain planı bozdu." ifadelerini kullandı. - ANKARA