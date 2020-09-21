Kayserispor ilk yenilgisini aldı
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Kayserispor ilk yenilgisini aldı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezonun ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Kayserispor ilk yenilgisini aldı
21.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:29

Hes Kablo Kayserispor, bu sezonun ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Hes Kablo Kayserispor, 2020-2021 sezonunda ilk yenilgisini 2-0'lık sonuçla Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. Lige Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ve ikinci haftada ilk deplasman maçına çıkan Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor karşısında yenilmekten kurtulamadı. Sarı Kırmızılılar, her iki yarıda yediği goller ile mağlup oldu.

Sarı-Kırmızlılar 2019-2020 sezonu 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken ligin ikinci yarısında Alanya'da oynanan maçta da 5-1 yenilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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