Kayseri Üniversitesine "Sıfır artık belgesi" verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kayseri Üniversitesi'ne "Sıfır atık belgesi" verildiği bildirildi.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, üniversite bünyesinde komisyon oluşturuldu.

Oluşturulan komisyon, "Sıfır atık belgesi" alabilmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesini kapsayan çalışmaları yeterli bulan yetkililer, Kayseri Üniversitesine "Sıfır atık belgesi" verdi.