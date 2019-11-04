Kayseri Süper Amatör Küme'de 7.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.

04.11.2019 08:41
Kayseri Süper Amatör Küme'de 7.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. Oynanan 7 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı.


İşte haftanın sonuçları;


Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor


Kayseri Yolspor 2-0 Trend Gayrimenkulspor


Esen Makina Belsinspor 6-1 Kayseri Demirspor


Develispor 2-0 Hacılar Erciyesspor


Kocasinan Şimşekspor 1-4 Kayseri Sağlıkspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Özvatan Gençlikspor


Kocasinan Ülküspor 2-1 Talas Anayurtspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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